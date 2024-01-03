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Вратарь Фролов заявил, что хотел бы остаться в «Крыльях Советов»

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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о своём будущем в самарском клубе.
Вратарь Фролов заявил, что хотел бы остаться в «Крыльях Советов»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я вне конкуренции (смеётся). Что касается моего игрового времени, если говорить про хоккей, то доволен, если про футбол — нет. Но я бы хотел остаться в команде, главное, чтобы клуб тоже этого хотел», — цитирует Фролова РИА Новости.

Фролов выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. Всего за команду он сыграл в 33 матчах, в 16 из которых отстоял на ноль.

Команда соберётся в Москве 13 января и отправится в Турцию. Учебно‑тренировочный сбор продлится до 26 января.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» сыграют с двумя сербскими клубами на сборе в Турции.

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