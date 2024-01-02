Мартинес рассказал, чем его шокировал Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Криштиану, прежде всего, счастлив. Что меня шокировало, так это его подход к футболу: человек в 38 лет приходит на тренировку и хочет выиграть в каждом упражнении, в каждом рывке. И при этом он уходит с тренировки последним», — приводит слова Мартинеса The Times.

Португалец в 2023 году забил 54 мяча и стал лучшим по показателю среди всех игроков в мировом футболе.

На втором месте Гари Кейн (52 гола) и Килиан Мбаппе (52).

Роналду перешёл в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Последним клубом 38-летнего португальца был «Манчестер Юнайтед». В саудовском клубе форвард провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 37 мячей и отдал 13 голевых передач.

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