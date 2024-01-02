Плеттенберг: Санчо близок к переходу в «Боруссию» на правах аренды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в «Боруссии» на правах аренды.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, клубы близки к соглашению о том, чтобы английский футболист был отдан в аренду «Боруссии», рассчитанную на полгода, до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед».