Корнеев: Головин на правильном пути, хочется похвалить его за стабильность

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин сильно провёл первую часть сезона в Лиге 1, поэтому заслужил включение в символическую команду года.

«Головин абсолютно заслуженно вошёл в символическую сборную Лиги 1 за 2023 год. У него не было никаких перебоев. Он сильно провёл первую часть чемпионата. Александр на правильном пути. Хочется похвалить его за такую стабильность и пожелать спортивных и личных успехов в новом году», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

2 января россиянин вошёл в символическую сборную чемпионата Франции в 2023 году по версии французского издания L'Équipe. Спортсмен продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.

Ранее Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР.