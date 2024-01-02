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Корнеев: Головин на правильном пути, хочется похвалить его за стабильность

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин сильно провёл первую часть сезона в Лиге 1, поэтому заслужил включение в символическую команду года.
Корнеев: Головин на правильном пути, хочется похвалить его за стабильность
  • Gettyimages.ru

«Головин абсолютно заслуженно вошёл в символическую сборную Лиги 1 за 2023 год. У него не было никаких перебоев. Он сильно провёл первую часть чемпионата. Александр на правильном пути. Хочется похвалить его за такую стабильность и пожелать спортивных и личных успехов в новом году», — цитирует Корнеева «Матч ТВ». 

2 января россиянин вошёл в символическую сборную чемпионата Франции в 2023 году по версии французского издания L'Équipe. Спортсмен продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. 

Ранее Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР.

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