Анкалаев — о бое против Уокера: я собираюсь сделать нечто особенное на следующей неделе

Российский боец Магомед Анкалаев высказался о реванше с бразильцем Джонни Уокером на UFC Fight Night.

«Я собираюсь сделать нечто особенное на следующей неделе», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Реванш между спортсменами пройдёт на турнире UFC Fight Night 14 января.

Первый поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.

Ранее сообщалось, что 39‑летний экс-боец UFC Масвидаль возобновил карьеру.