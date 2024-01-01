Буффон выступил за увеличение размера ворот в современном футболе

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможное увеличение размера ворот в современном футболе.

«Мы могли бы начать думать об этом. Размер ворот был определён в 1875 году. Сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься об увеличении», — цитирует вратаря Tuttosport.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником «Пармы». За клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».

Ранее сообщалось, что Буффон признан лучшим вратарём XXI века по версии FourFourTwo.