Шайба Замулы не спасла «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча между командами завершилась со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» забитой шайбой отметился российский нападающий Егор Замула.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков.