Шайба Замулы не спасла «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Gettyimages.ru
Встреча между командами завершилась со счётом 4:3.
В составе «Филадельфии» забитой шайбой отметился российский нападающий Егор Замула.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков.
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