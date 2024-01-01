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Шайба Замулы не спасла «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Замулы не спасла «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
  • Gettyimages.ru

Встреча между командами завершилась со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» забитой шайбой отметился российский нападающий Егор Замула.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков.

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