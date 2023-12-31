Чен: хотелось бы, чтобы в 2024 году наладилась стабильность в мире

Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен высказала свои пожелания на 2024 год.

«Хотелось бы, чтобы в 2024 году наладилась стабильность в мире. Чтобы люди перестали враждовать. А для спортсменов чтобы кончились эти изоляции. МОК нашёл наконец свою голову, пораскинул мозгами, понял, что спорт и Олимпийские игры призваны останавливать любую вражду», — заявила Чен Metaratings.ru.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что МОК и спортивные федерации сами будут приглашать российских спортсменов на международные соревнования.