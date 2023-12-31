AS: «Зенит» отдаст бразильца в аренду «Интернасьоналу»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан близок к переходу в «Интернасьонал».

Аренду игрока рассматривал мадридский «Реал», который в январе хочет подписать центрального защитника, сообщает AS.

Отмечается, что «Интернасьонал» практически согласовал аренду 20-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что бразильский «Коринтианс» достиг компромисса с «Зенитом» по условиям аренды Ренана.