Лавиолетт назвал Шестёркина лучшим игроком матча с «Тампой»
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«Я думаю, что Игорь сегодня был лучшим игроком на льду. Это говорит о многом, потому что звено Панарина и сам Артемий сегодня сыграли потрясающе. Однако Игорь сделал несколько удивительных сейвов, которые, казалось, дались ему легко», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
Встреча с «Тампа-Бей Лайтнинг» проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.
Панарин отметился хет-триком. Шестёркин отразил 34 броска.
У «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отметился 16 сейвами.
Ранее Панарин назвал хет-трик в ворота «Тампы» лучшим окончанием года.