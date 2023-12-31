Лавиолетт назвал Шестёркина лучшим игроком матча с «Тампой»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказал мнение, что российский голкипер Игорь Шестёркин является лучшим игроком матча с «Тампа-Бей Лайтнинг».

«Я думаю, что Игорь сегодня был лучшим игроком на льду. Это говорит о многом, потому что звено Панарина и сам Артемий сегодня сыграли потрясающе. Однако Игорь сделал несколько удивительных сейвов, которые, казалось, дались ему легко», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Встреча с «Тампа-Бей Лайтнинг» проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

Панарин отметился хет-триком. Шестёркин отразил 34 броска.

У «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отметился 16 сейвами.

Ранее Панарин назвал хет-трик в ворота «Тампы» лучшим окончанием года.