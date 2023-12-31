Агент Барриоса опроверг информацию о возможном уходе футболиста в «Бока Хуниорс»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны «Бока Хуниорс».

«Нет, это неправда», — цитирует Поссо «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Тати Цивьело в социальных сетях, услуги игрока были предложены «Бока Хуниорс» агентами самого футболиста.

По информации источника, аргентинский клуб пока не предпринимал никаких действий и на данный момент ещё не ответил на предложение.

31 августа «Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом до 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Зенит» 21 матч во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама.