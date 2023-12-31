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Тарпищев: если бы не травма, Хачанов по итогам года был бы третьим россиянином в топ-10

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Карен Хачанов мог быть третьим россиянином в топ-10 рейтинга ATP, если бы не травма.

«Моменты неудач у Хачанова в 2023 году были следствием травмы. До неё Карен поступательно двигался вперёд. Думаю, если бы не травма, Хачанов по итогам года был бы третьим россиянином в топ-10. Карен на правильном пути», — цитирует Тарпищева Sport24.

Он также пожелал российскому теннисисту избегать травм.

Напомним, что россиянин восстанавливался после стрессового перелома. По этой причине он пропустил Уимблдон.

На данный момент Хачанов занимает 15‑е место в мировом рейтинге.

Ранее Шевченко обыграл Ван Аша и вышел во второй круг турнира в Брисбене.

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