Роднина: не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на критику касательно того, что она 13 лет прожила в США.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила в Москве, когда ещё даже многие не родились. И поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США», — цитирует Роднину Sport24.

Роднина трижды выиграла Олимпийские игры в парном катании, шесть раз — чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы.

Ранее Роднина высказалась о выдвижении Владимира Путина на выборы президента России.