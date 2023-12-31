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Роднина: не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на критику касательно того, что она 13 лет прожила в США.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила в Москве, когда ещё даже многие не родились. И поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США», — цитирует Роднину Sport24.

Роднина трижды выиграла Олимпийские игры в парном катании, шесть раз — чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы.

Ранее Роднина высказалась о выдвижении Владимира Путина на выборы президента России.

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