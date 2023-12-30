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Эрдоган призвал не превращать в «провокации» отмену матча за Суперкубок Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отмену матча за Суперкубок Турции.

«Спорт не должен превращаться в «закуску» для ежедневного политического соперничества. Мы не можем допустить, чтобы вчерашний инцидент отклонился от своего курса и стал материалом для шоу и провокаций», — заявил Эрдоган порталу Ajansspor.

Он также хотел бы, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, был на повестке дня «не дрязгами, а достижениями». 

Матч в Эр-Рияде за Суперкубок страны между стамбульскими «Фенербахче» и «Галатасараем» должен был состояться 29 декабря, но был отменён после отказа команд выходить на поле из-за запрета использовать баннер с девизом Ататюрка: «Мир дома — мир во всём мире».

Ранее около посольства Саудовской Аравии в Анкаре вывесили флаги Турции и портреты основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка в знак протеста против запрета использовать баннер с лозунгом политика во время отменённого в Эр-Рияде матча.

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