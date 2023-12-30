Metaratings: кандидатуру Николича предложили клубам РПЛ

Нескольким клубам РПЛ предложили кандидатуру тренера «Шабах Аль-Ахли» Марко Николича.

Как сообщает Metaratings.ru, Николичу не совсем комфортно работать в ОАЭ.

Специалист работает в Объединённых Арабских Эмиратах с июля 2023 года.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020 по октябрь 2021 года. Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

Ранее Николич оценил свою работу в «Локомотиве».