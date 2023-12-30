RT в Telegram
Подпишись

Скалони признан лучшим тренером сборных 2023 года по версии IFFHS

Короткая ссылка
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера сборной в 2023 году.
Скалони признан лучшим тренером сборных 2023 года по версии IFFHS
  • Gettyimages.ru
  • © Leonardo Fernandez

Лучшим стал тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Второе место у наставника Франции Дидье Дешама. Замыкает тройку Роберто Мартинес, возглавляющий Португалию.

В топ-10 также входят Луис де ла Фуэнте (Испания), Марсело Бьелса (Уругвай), Хадзимэ Мориясу (Япония), Гарет Саутгейт (Англия), Силвиньо (Албания), Валид Реграги (Марокко), Стив Кларк (Шотландия).

Ранее сообщалось, что Эдерсон признан лучшим вратарём 2023 года по версии IFFHS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить