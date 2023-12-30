Скалони признан лучшим тренером сборных 2023 года по версии IFFHS
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Лучшим стал тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Второе место у наставника Франции Дидье Дешама. Замыкает тройку Роберто Мартинес, возглавляющий Португалию.
В топ-10 также входят Луис де ла Фуэнте (Испания), Марсело Бьелса (Уругвай), Хадзимэ Мориясу (Япония), Гарет Саутгейт (Англия), Силвиньо (Албания), Валид Реграги (Марокко), Стив Кларк (Шотландия).
Ранее сообщалось, что Эдерсон признан лучшим вратарём 2023 года по версии IFFHS.