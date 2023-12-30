Орлов: главное событие 2023 года — в России, в принципе, остался футбол

Комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о главном событии в российском футболе в уходящем 2023 году.

«Главное событие уходящего года — это то, что у нас, в принципе, остался футбол. Закончился прошлый чемпионат, идёт нынешний. Сборная России тоже играет. Плюс активно развивается Медиалига», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с пересмотром решения о допуске юных футболистов сборных России к международным соревнованиям.