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Слуцкий пообещал помочь китайскому футболу во время работы в «Шанхай Шэньхуа»

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Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что после начала работы в китайском клубе надеется сделать всё возможное, чтобы помочь китайскому футболу.
Слуцкий пообещал помочь китайскому футболу во время работы в «Шанхай Шэньхуа»
  • РИА Новости

«Это очень большой вызов в моей карьере: новый клуб, новая культура. «Шэньхуа» — очень серьёзный клуб. Я надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь «Шэньхуа» и китайскому футболу», — заявил Слуцкий порталу sohu.com.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

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