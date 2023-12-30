Ловчев признал Дзюбу лучшим футболистом 2023 года в России

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом 2023 года в России.

«Дзюба. Да, Артём чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер «Локомотива». Вокруг него весь футбол сейчас крутится», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне нападающий «Локомотива» Артём Дзюба забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 35-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал одним из самых упоминаемых спортсменов в российских СМИ.