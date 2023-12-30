Ловчев признал Дзюбу лучшим футболистом 2023 года в России
- РИА Новости
«Дзюба. Да, Артём чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер «Локомотива». Вокруг него весь футбол сейчас крутится», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне нападающий «Локомотива» Артём Дзюба забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 35-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Дзюба стал одним из самых упоминаемых спортсменов в российских СМИ.