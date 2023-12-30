Роднина: Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина сравнила жизнь в Москве и США.

«Жизнь в США абсолютно другая, чем в России. Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, в России разрабатываются программы для благоустройства и повышения качества жизни в городах.

«Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас. Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву», — сказала она.

Роднина трижды выиграла Олимпийские игры в парном катании, шесть раз — чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы.

Ранее Роднина заявила, что российский спорт справляется с давлением.