RT в Telegram
Подпишись

Роднина: Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк

Роднина считает жизнь в Москве более комфортной, чем в Нью-Йорке

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина сравнила жизнь в Москве и США.
Роднина: Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Жизнь в США абсолютно другая, чем в России. Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, в России разрабатываются программы для благоустройства и повышения качества жизни в городах.

«Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас. Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву», — сказала она.

Роднина трижды выиграла Олимпийские игры в парном катании, шесть раз — чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы.

Ранее Роднина заявила, что российский спорт справляется с давлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить