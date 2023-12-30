Роднина: Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк
Роднина считает жизнь в Москве более комфортной, чем в Нью-Йорке
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«Жизнь в США абсолютно другая, чем в России. Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк», — цитирует Роднину Sport24.
По её словам, в России разрабатываются программы для благоустройства и повышения качества жизни в городах.
«Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас. Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву», — сказала она.
Роднина трижды выиграла Олимпийские игры в парном катании, шесть раз — чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы.
Ранее Роднина заявила, что российский спорт справляется с давлением.