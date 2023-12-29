Роднина — о разочаровании года: многие думают о взаимоотношениях России и МОК, но это не такая глубокая проблема

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о разочаровании в 2023 году.

«Разочарование года? Многие думают о взаимоотношениях России и МОК, но это совершенно не такая глубокая проблема по сравнению с другими трудностями. МОК нас начал разочаровывать ещё в 2015 году. Поэтому это такой у нас долгий процесс разочарования. Разочаровываемся мы от своих ошибок, поэтому надо работать», — цитирует Роднину Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Чернышенко заявил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено.