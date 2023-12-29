Камоцци: Промес — лучший игрок «Спартака» в 2023 году
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«Промес — лучший игрок «Спартака» в этом году. Это лидер команды, с ним на поле «Спартак» выглядит намного увереннее», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.
Ранее бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался об игре «Спартака» в первой половине сезона.