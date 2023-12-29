Камоцци: Промес — лучший игрок «Спартака» в 2023 году

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что нападающий красно-белых Квинси Промес является лучшим игроком команды.

«Промес — лучший игрок «Спартака» в этом году. Это лидер команды, с ним на поле «Спартак» выглядит намного увереннее», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Ранее бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался об игре «Спартака» в первой половине сезона.