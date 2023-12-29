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Ян: Макгрегор может прилететь в Екатеринбург на RCC

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Бывший чемпион UFC Пётр Ян рассказал, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может прилететь в Екатеринбург на турнир RCC.
Ян: Макгрегор может прилететь в Екатеринбург на RCC
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Да, я помог в организации. Пригласил ли я Конора? Да, я их свёл. Не то что благодаря мне. Но да, дал контакты. Может ли Конор прилететь в Екатеринбург? Смело-смело. Если он будет нужен, то да», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Напомним, что бойцы UFC вышли на ринг на турнире IBA, где провели битву взглядов перед титульным боксёрским поединком между россиянином Евгением Тищенко и немцем Леоном Хартом.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и пять поражений. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

Ранее Макгрегор рассказал, что боя против Яна не будет.

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