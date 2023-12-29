Мбаппе: люди переоценивают мою власть в ПСЖ
- globallookpress.com
- © Henri Szwarc/Keystone Press Agency
«Есть ли у меня власть сегодня? Люди так думают. Иногда они даже переоценивают её, потому что думают, что я тот, кто всё делает, тот, кто собирает команду, тот, кто говорит, кто что должен делать… Хотя мне нравится быть вовлечённым и преданным, основа всего — это то, что я футболист, так что никогда не должно быть никакой ошибки в том, кто я такой», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона в соцсетях, со следующей недели игрок начнёт переговоры с ПСЖ и «Реалом» по поводу своего будущего. Отмечается, что мадридцы подготовили необходимые документы для переговоров с французом.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ зимой.