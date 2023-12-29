Усик — о победе над Фьюри: не если, а когда

Обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик высказал мнение касательно своего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Что если я выиграю у Фьюри? Ну, во-первых, не если, а когда. А во-вторых, я, когда ложусь спать, представляю, как буду боксировать, как поднимают мою руку. Я просто верю, что могу победить», — цитирует Усика CGTN Sports Scene.

Поединок между бойцами состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Валлин назвал корпус слабым местом Усика.