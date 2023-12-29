Goal: «Зенит» готовит предложение по футболисту «Сантоса» Хоакиму

Защитник «Сантоса» Хоаким может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает Goal, «Зенит» ждёт ответа «Сантоса» относительно возможности переговоров по 25-летнему защитнику.

По информации источника, петербургский клуб проинформировал «Сантос» об интересе к Хоакиму.

Бразильский футболист в сезоне-2022/23 провёл за «Сантос» 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет перехватить у ЦСКА защитника Грама.