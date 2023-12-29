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Бивол: стать абсолютным чемпионом мира — это миссия, которая должна быть выполнена

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол высказался о своей цели в спорте.
Бивол: стать абсолютным чемпионом мира — это миссия, которая должна быть выполнена
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«Стать абсолютным чемпионом мира — это миссия, которая должна быть выполнена. Если у меня будут все пояса, я достигну того, чего желаю. Знаешь, даже когда я говорю об этом, у меня всё горит внутри. Мне и весело, и грустно одновременно, потому что когда ты играешь в игру и побеждаешь, то игра заканчивается», — цитирует Бивола Matchroom Boxing.

24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA.

На счету 33-летнего непобеждённого боксёра из России 22 победы (11 нокаутом).

Ранее сообщалось, что бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года.

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