Нигматуллин: фиолетовый — мой любимый цвет, но это не значит, что мне по жизни всё фиолетово
«Всё просто! Фиолетовый — мой любимый. Мало кто набрался бы смелости пошить себе фиолетовое пальто, а я это сделал. А недавно заказал туфли с соответствующим оттенком. Наконец, носки такого же цвета дополняют мой образ. Но это не значит, что мне и по жизни всё фиолетово», — заявил экс-голкипер RT.
Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.
Ранее Нигматуллин рассказал, что шьёт себе новый костюм ежемесячно.