Нигматуллин: фиолетовый — мой любимый цвет, но это не значит, что мне по жизни всё фиолетово

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин объяснил, откуда у него такая страсть к ярким цветам.

«Всё просто! Фиолетовый — мой любимый. Мало кто набрался бы смелости пошить себе фиолетовое пальто, а я это сделал. А недавно заказал туфли с соответствующим оттенком. Наконец, носки такого же цвета дополняют мой образ. Но это не значит, что мне и по жизни всё фиолетово», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, что шьёт себе новый костюм ежемесячно.