Нигматуллин: шью себе новый костюм ежемесячно, так же как и новую обувь
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Шью себе новый костюм ежемесячно, как и новую обувь. Страсть к стилю у меня действительно есть, и планирую развиваться в этом направлении. То же касается путешествий. Недолюбил... Я мужчина в полном расцвете сил, новая любовь придёт. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни», — заявил экс-голкипер RT.
Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.
Ранее Нигматуллин рассказал, какие ещё имиджевые шаги стоит предпринять РФС, чтобы изменить отношение к футболу в стране.