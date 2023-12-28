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Нигматуллин: шью себе новый костюм ежемесячно, так же как и новую обувь

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал о своей страсти к красивой одежде и стилю.
Нигматуллин: шью себе новый костюм ежемесячно, так же как и новую обувь
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Шью себе новый костюм ежемесячно, как и новую обувь. Страсть к стилю у меня действительно есть, и планирую развиваться в этом направлении. То же касается путешествий. Недолюбил... Я мужчина в полном расцвете сил, новая любовь придёт. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, какие ещё имиджевые шаги стоит предпринять РФС, чтобы изменить отношение к футболу в стране.

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