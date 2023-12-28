Бородюк заявил о необходимости поддержки российских тренеров и футболистов

Российский тренер России Александр Бородюк заявил о необходимости поддержки отечественных тренеров и футболистов.

«Надо давать возможность нашим специалистам. Мы всё время почему-то недооцениваем своих. У нас очень много молодых футболистов сейчас будет появляться, нужно давать им возможность и нашим тренерам», — цитирует Бородюка Metaratings.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не согласился с утверждением, что под его руководством клуб отошёл от своей философии играть в атакующий футбол.