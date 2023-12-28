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«Локомотив» сыграет с «Торпедо» и «Урарту» на сборах в ОАЭ

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Московский «Локомотив» опубликовал планы на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.
«Локомотив» сыграет с «Торпедо» и «Урарту» на сборах в ОАЭ
  • РИА Новости

Железнодорожники начнут подготовку к чемпионату 13 января, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Коллектив Михаила Галактионова 20 января сыграет с командой «Аль-Ухдуд» (Саудовская Аравия), 24 января — с тольяттинским «Акроном», 31 января — с екатеринбургским «Уралом», 4 февраля — с казахстанским «Кайратом» и «Аль-Насром» (ОАЭ), 8 февраля — с московским «Торпедо» и ереванским «Урарту», а 24 февраля — с «Ростовом».

«Локомотив» после 18 туров РПЛ с 31 очком располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сотрудничестве с московским «Локомотивом».

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