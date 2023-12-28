Сёмин считает Ивича лучшим тренером второй половины года

Российский тренер Юрий Сёмин назвал лучшего тренера второй половины 2023 года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лучший тренер тот, чья команда идёт на первом месте, и сейчас это Ивич. После него отметил вторую группу тренеров: Юран, Осинькин и Рахимов», — цитирует Сёмина Sport24.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не согласился, что под его руководством клуб отошёл от своей философии играть в атакующий футбол.