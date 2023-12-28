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Ротенберг сравнил своё детство в Ленинграде с сериалом «Слово пацана»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил своё детство в Ленинграде с сериалом «Слово пацана».
Ротенберг сравнил своё детство в Ленинграде с сериалом «Слово пацана»
  • РИА Новости

«Поверьте, Ленинград конца 80-х годов прошлого века почти ничем не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо создателям киноленты за честный и талантливый рассказ. Даже на такой улице можно выжить и стать настоящим гражданином, патриотом своей страны», — написал Ротенберг.

Ротенберг встретился с актёрами сериала «Слово пацана» 26 декабря на новогоднем вечере «Красной машины».

Ранее Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и IIHF.

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