Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил своё детство в Ленинграде с сериалом «Слово пацана».

«Поверьте, Ленинград конца 80-х годов прошлого века почти ничем не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо создателям киноленты за честный и талантливый рассказ. Даже на такой улице можно выжить и стать настоящим гражданином, патриотом своей страны», — написал Ротенберг.

Ротенберг встретился с актёрами сериала «Слово пацана» 26 декабря на новогоднем вечере «Красной машины».

Ранее Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и IIHF.