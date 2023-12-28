Ротенберг сравнил своё детство в Ленинграде с сериалом «Слово пацана»
- РИА Новости
«Поверьте, Ленинград конца 80-х годов прошлого века почти ничем не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо создателям киноленты за честный и талантливый рассказ. Даже на такой улице можно выжить и стать настоящим гражданином, патриотом своей страны», — написал Ротенберг.
Ротенберг встретился с актёрами сериала «Слово пацана» 26 декабря на новогоднем вечере «Красной машины».
Ранее Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и IIHF.