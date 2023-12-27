Сёмин: китайский язык станет небольшой проблемой для Слуцкого, но там все так работают

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Правильное, хорошее решение. В этой лиге когда-то работали и Борис Игнатьев, и Валерий Непомнящий, и работали хорошо. Поэтому и у Слуцкого всё сложится. Он тренер высокого уровня, который имел и большие победы, и маленькие неудачи. Наверно, небольшой проблемой станет знание китайского языка, но там все так работают», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее Слуцкий признался, что ему жаль Мостового и Канчельскиса.