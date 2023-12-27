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Шмаров: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от игры красно‑белых во второй части чемпионата России.
Шмаров: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Только волшебник может сказать, на каком месте будет «Спартак» по итогам сезона. Хотелось бы, чтобы красно‑белые находились на более высоком месте. Им будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ», — заявил Шмаров изданию «РБ Спорт».

Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). 

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

 

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