Шмаров: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от игры красно‑белых во второй части чемпионата России.

«Только волшебник может сказать, на каком месте будет «Спартак» по итогам сезона. Хотелось бы, чтобы красно‑белые находились на более высоком месте. Им будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ», — заявил Шмаров изданию «РБ Спорт».

Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.