Шмаров: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
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«Только волшебник может сказать, на каком месте будет «Спартак» по итогам сезона. Хотелось бы, чтобы красно‑белые находились на более высоком месте. Им будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ», — заявил Шмаров изданию «РБ Спорт».
Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.