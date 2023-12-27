Корнеев — о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: в Китае его шоу ещё не видели

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о назначении Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Но это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. И поэтому, наверное, сделал этот ход. В Китае его шоу ещё не видели», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее Слуцкий признался, что ему жаль Мостового и Канчельскиса.