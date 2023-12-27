Медведева: Валиева проходит трудный период в карьере

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева высказала мнение относительно трудного периода в карьере Камилы Валиевой.

«Камила проходит через трудный период, это можно понять. Это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека, как это и должно быть», — цитирует Медведеву ТАСС.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.