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Медведев назвал слухами сообщения об интересе к Алипу со стороны «Реала»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию касательно интереса «Реала» к защитнику Нуралы Алипу.
Медведев назвал слухами сообщения об интересе к Алипу со стороны «Реала»
  • РИА Новости

«Слухи не комментируем», — цитирует Медведева РИА Новости.

Как сообщает Tengri Sport, главный скаут мадридского клуба обратил внимание на защитника «Зенита», когда просматривал Роберта Ренана.

По информации источника, «Реал» может арендовать Алипа уже в январе.

24-летний игрок в 23 матчах за «Зенит» во всех турнирах не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен сохранить Вендела и Клаудиньо до окончания сезона.

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