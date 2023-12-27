Медведев назвал слухами сообщения об интересе к Алипу со стороны «Реала»
- РИА Новости
«Слухи не комментируем», — цитирует Медведева РИА Новости.
Как сообщает Tengri Sport, главный скаут мадридского клуба обратил внимание на защитника «Зенита», когда просматривал Роберта Ренана.
По информации источника, «Реал» может арендовать Алипа уже в январе.
24-летний игрок в 23 матчах за «Зенит» во всех турнирах не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.
Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен сохранить Вендела и Клаудиньо до окончания сезона.