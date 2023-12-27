Панова: Синицыной не хватало мамы, когда начался переходный период

Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова заявила, что не против, чтобы её подопечных сопровождали родители на соревнованиях.

«Я никогда не бываю против таких вещей. Если ребёнку комфортно находиться на соревнованиях с родителями и они могут позволить себе ездить на соревнования — не вопрос. Просто у Ксении мама работает, поэтому она рано привыкла к самостоятельности в этом плане. С одной стороны, это неплохо, но, с другой, современное фигурное катание — это всё равно треугольник: спортсмен — тренер — родители. Когда у Ксюши начался переходный период, участия мамы в тренировочном процессе, честно скажу, нам порой не хватало. Если бы в тот момент у неё была возможность бывать на тренировках, думаю, продуктивность нашей работы могла быть выше», — сказала Панова RT.

Полностью интервью с тренером читайте на сайте RT.

Ранее Панова рассказала о трудностях в работе над нынешней программой Синицыной.