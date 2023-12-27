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Панова: Синицыной не хватало мамы, когда начался переходный период

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Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова заявила, что не против, чтобы её подопечных сопровождали родители на соревнованиях.
Панова: Синицыной не хватало мамы, когда начался переходный период
  • РИА Новости

«Я никогда не бываю против таких вещей. Если ребёнку комфортно находиться на соревнованиях с родителями и они могут позволить себе ездить на соревнования — не вопрос. Просто у Ксении мама работает, поэтому она рано привыкла к самостоятельности в этом плане. С одной стороны, это неплохо, но, с другой, современное фигурное катание — это всё равно треугольник: спортсмен — тренер — родители. Когда у Ксюши начался переходный период, участия мамы в тренировочном процессе, честно скажу, нам порой не хватало. Если бы в тот момент у неё была возможность бывать на тренировках, думаю, продуктивность нашей работы могла быть выше», — сказала Панова RT.

Полностью интервью с тренером читайте на сайте RT.

Ранее Панова рассказала о трудностях в работе над нынешней программой Синицыной.

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