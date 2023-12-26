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Агент Щенникова: ведутся переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть

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Сергей Пушкин, агент экс-футболиста московского ЦСКА Георгия Щенникова высказался о будущем своего клиента.
Агент Щенникова: ведутся переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Готов ли Щенников вернуться зимой? Зависит от того, кто будет заинтересован в нём, потому что пауза слишком большая. Ведутся какие-то переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть. Если не будет ближнего варианта на хороших условиях, то возвращение вряд ли планируется», — приводит слова Пушкина Metaratings.

Щенников является свободным агентом. Защитник покинул московский ЦСКА по итогам сезона-2022/23 после завершения контракта.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Евгений Шевелёв назначен заместителем генерального директора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам.

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