Агент Щенникова: ведутся переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть

Сергей Пушкин, агент экс-футболиста московского ЦСКА Георгия Щенникова высказался о будущем своего клиента.

«Готов ли Щенников вернуться зимой? Зависит от того, кто будет заинтересован в нём, потому что пауза слишком большая. Ведутся какие-то переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть. Если не будет ближнего варианта на хороших условиях, то возвращение вряд ли планируется», — приводит слова Пушкина Metaratings.

Щенников является свободным агентом. Защитник покинул московский ЦСКА по итогам сезона-2022/23 после завершения контракта.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Евгений Шевелёв назначен заместителем генерального директора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам.