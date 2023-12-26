Конур: Кварацхелию хотят подписать несколько клубов АПЛ и ПСЖ

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, кроме ПСЖ футболистом интересуются лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 22 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия признан лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов.