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Конур: Кварацхелию хотят подписать несколько клубов АПЛ и ПСЖ

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Конур: Кварацхелию хотят подписать несколько клубов АПЛ и ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, кроме ПСЖ футболистом интересуются лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 22 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия признан лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов.

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