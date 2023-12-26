«Спартак» стартует матчем с «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ

Стало известно расписание матчей Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнире, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 2 по 14 февраля, будут участвовать «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли»:

«Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли», 2 февраля, 17:00 мск;

«Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат», 6 февраля, 19:30 мск;

«Спартак» — «Ростов», 7 февраля, 19:30 мск;

«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак», 10 февраля, 18:00 мск;

«Кайрат» — «Ростов», 11 февраля, 18:00 мск;

«Спартак» — «Кайрат», 14 февраля, 19:00 мск.

Ранее Джикия обратился в суд с требованием компенсации со строительной компании.