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«Спартак» стартует матчем с «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ

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Стало известно расписание матчей Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» стартует матчем с «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

В турнире, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 2 по 14 февраля, будут участвовать «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли»:

«Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли», 2 февраля, 17:00 мск;

«Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат», 6 февраля, 19:30 мск;

«Спартак» — «Ростов», 7 февраля, 19:30 мск;

«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак», 10 февраля, 18:00 мск;

«Кайрат» — «Ростов», 11 февраля, 18:00 мск;

«Спартак» — «Кайрат», 14 февраля, 19:00 мск.

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