Касаткина — о Надале: каждый раз возвращается как феникс и что-то выигрывает, невероятно
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«Каким вернётся Надаль? Я уже счастлива, что он просто возвращается. Это удивительно, как он каждый раз доказывает. Все его списывают со счетов, а он каждый раз возвращается как птица феникс и что-то выигрывает. Это вообще невероятно», — сказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?»
37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.
Ранее Надаль высказался о своём возвращении на корт.