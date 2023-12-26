Касаткина — о Надале: каждый раз возвращается как феникс и что-то выигрывает, невероятно

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала желание испанца Рафаэля Надаля вернуться на корт после травмы.

«Каким вернётся Надаль? Я уже счастлива, что он просто возвращается. Это удивительно, как он каждый раз доказывает. Все его списывают со счетов, а он каждый раз возвращается как птица феникс и что-то выигрывает. Это вообще невероятно», — сказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?»

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль высказался о своём возвращении на корт.