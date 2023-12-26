Бестемьянова — о желании ФФККР ужесточить переходы фигуристов в другие сборные: здесь нет ничего нового

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила перехода фигуристов в другие сборные.

«Так было всегда. Здесь нет ничего нового. Если спортсмен нужен федерации, то, конечно, его никто не будет отпускать. А если человек не востребован, то он по своим порядкам может уйти. Я хотела бы, чтобы сохраняли тех, кто нужен, чтобы мотивировали их финансово. А тех, кто не нужен, пусть отпускают», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил о том, что позиция по переходам фигуристов в другие сборные будет жёстче.

После отстранения России от международных турниров некоторые спортсмены приняли решение сменить спортивное гражданство. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают в танцах на льду, перешли в сборную Грузии. Дарио Чиризано хочет начать выступать за Чехию. Танцевальный дуэт Аннабель Морозова — Игорь Ерёменко намерены перейти в сборную Франции, а Софья Самоделкина — в команду Казахстана.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала идею Сихарулидзе об ужесточении правил по смене спортивного гражданства.