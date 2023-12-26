Роднина — о переходе фигуристов в другие сборные: правила должны чётко исполняться
- РИА Новости
«У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФККР получили добро на переход в другую страну. Должно быть более чёткое исполнение всех правил, которые есть в уставе ФФККР», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Депутат Госдумы подчеркнула, что в определённое время можно переходить из одного клуба в другой, но это не касается смены тренера.
«Есть определённые ограничения по представлению организации. Есть правила по переходу в другие национальные федерации. Два года нельзя выступать за другую страну на международных соревнованиях. Я возглавляю федерацию Московской области», — добавила Роднина.
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил о том, что позиция по переходам фигуристов в другие сборные будет жёстче.
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