Роднина — о переходе фигуристов в другие сборные: правила должны чётко исполняться

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала идею исполняющего обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе об ужесточении правил по смене спортивного гражданства.

«У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФККР получили добро на переход в другую страну. Должно быть более чёткое исполнение всех правил, которые есть в уставе ФФККР», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Депутат Госдумы подчеркнула, что в определённое время можно переходить из одного клуба в другой, но это не касается смены тренера.

«Есть определённые ограничения по представлению организации. Есть правила по переходу в другие национальные федерации. Два года нельзя выступать за другую страну на международных соревнованиях. Я возглавляю федерацию Московской области», — добавила Роднина.

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил о том, что позиция по переходам фигуристов в другие сборные будет жёстче.

После отстранения России от международных турниров некоторые спортсмены приняли решение сменить гражданство. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают в танцах на льду, перешли в сборную Грузии. Дарио Чиризано хочет начать выступать за Чехию. Танцевальный дуэт Аннабель Морозова — Игорь Ерёменко намерены перейти в сборную Франции, а Софья Самоделкина — в команду Казахстана.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин дал понять, что не намерен получать гражданство Франции.