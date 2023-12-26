Алексахин объяснил, почему Магомедкеримову не стоит переходить из PFL в UFC

Бывший боец PFL Николай Алексахин ответил на вопрос, стоит ли Магомеду Магомедкеримову переходить в UFC.

«Не вижу в этом смысла. Он двукратный победитель Гран-при, заработал хорошие деньги, обеспечил семью. Понятно, UFC — самый популярный MMA-промоушен, но уходить из PFL и получать условные $20 тыс. за схватку… Думаю, это того не стоит.

В скором времени Магомедкеримова ждёт очень знаковая битва с действующим чемпионом Bellator в полусреднем весе Джейсоном Джексоном. Более чем достойный и интересный вызов. Кроме того, совсем скоро Магомед планировал завершать карьеру, если не ошибаюсь. Всё же в январе ему исполнится 34 года. А в этом случае резона переходить в другую организацию и вовсе нет», — сказал он RT.

Полностью интервью Алексахина читайте на сайте RT.

Ранее Алексахин заявил, что ему любопытно было бы посмотреть на Макгрегора в 77 кг.