РУСАДА рассмотрит допинговое дело хоккеистов «Толпара» до конца года
- РИА Новости
«Слушания состоятся до конца декабря. Это необходимо сделать прежде всего в интересах самих спортсменов», — цитирует Логинову ТАСС.
Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.
Ранее полиция предполагала, что в «Толпаре» хоккеистам давали мельдоний без их ведома.