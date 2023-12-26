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РУСАДА рассмотрит допинговое дело хоккеистов «Толпара» до конца года

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова высказалась о рассмотрении дела хоккеистов клуба «Толпар».
РУСАДА рассмотрит допинговое дело хоккеистов «Толпара» до конца года
  • РИА Новости

«Слушания состоятся до конца декабря. Это необходимо сделать прежде всего в интересах самих спортсменов», — цитирует Логинову ТАСС.

Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Ранее полиция предполагала, что в «Толпаре» хоккеистам давали мельдоний без их ведома.

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