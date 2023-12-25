Многократный чемпион СССР по велоспорту Власов умер в возрасте 90 лет

Двенадцатикратный чемпион СССР Евгений Власов умер на 91-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Федерация выражает глубокие соболезнования родным, близким», — говорится в сообщении.

Власов является мастером спорта международного класса по велосипедному спорту, мастером спорта по мотоциклетному спорту, рекордсменом мира, участником шести чемпионатов мира.

Ранее сообщалось о том, что экс-форвард ХК «Спартак» Капустин умер на 67-м году жизни.