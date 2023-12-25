Источник: в доме вратаря «Зенита» Адамова в Сочи произошёл взрыв
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Как сообщает BAZA, взрыв произошёл в доме, где находится квартира футболиста. В доме Адамова выбило дверь и окна.
Отмечается, что он и его семья были в квартире во время взрыва, но не пострадали. Они переночевали у одного из сотрудников клуба.
Сам Адамов утверждает, что в момент взрыва его в квартире не было.
Адамов перешёл из «Сочи» в «Зенит» летом 2023 года.
Ранее Адамов поделился ощущениями от перехода из «Сочи» в петербургский «Зенит».