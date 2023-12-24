Иммобиле выбыл из строя из-за травмы бедра на неопределённое время

Капитан «Лацио» Чиро Иммобиле не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата Италии по футболу из-за травмы.

33-летний форвард выбыл на неопределённый срок из-за повреждения правого бедра, которое он получил в матче 17-го тура Серии А с «Эмполи» (2:0), сообщает пресс-служба команды из столицы Италии.

Уточняется, что точные сроки восстановления футболиста станут известны после углублённого медицинского обследования.

«Лацио» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице. Иммобиле в сезоне-2023/24 в 23 матчах во всех турнирах забил семь мячей.

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