Иммобиле выбыл из строя из-за травмы бедра на неопределённое время
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33-летний форвард выбыл на неопределённый срок из-за повреждения правого бедра, которое он получил в матче 17-го тура Серии А с «Эмполи» (2:0), сообщает пресс-служба команды из столицы Италии.
Уточняется, что точные сроки восстановления футболиста станут известны после углублённого медицинского обследования.
«Лацио» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице. Иммобиле в сезоне-2023/24 в 23 матчах во всех турнирах забил семь мячей.
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